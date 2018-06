Sandra Barneda: "Al feminismo se tienen que sumar todos"

Multifacética. Quizás esa sea la palabra que, a nivel profesional, mejor define a la actriz, escritora y periodista Sandra Barneda. En 'La Noche' con Rosa Rosado esta barcelonesa de 42 años ha repasado trayectoria, ha hablado sobre su último libro, Las hijas del agua, y también sobre televisión, donde triunfa presentando el debate de 'Supervivientes', en Telecinco.

Pero por encima de todo, Barneda reivindica el feminismo. Lo hace a través de su última novela, la tercera de una tetralogía donde las protagonistas son las mujeres. La autora de Las hijas del agua habla de "mujeres valientes", defiende su autora, "que alumbraron el camino de la valentía y lo siguen haciendo. Hablo de la decadente Venecia de finales del XVIII, donde junto a personajes que existieron y mujeres que hicieron mucho y que han estado silenciadas por la Historia".

Barneda dice que esa Historia "es la de la humanidad, no la del feminismo. Capeta: mujeres que intentaron ir contra lo establecido, sí, pero es historia de la humanidad". La escritora también niega que sea una obra "hiriente de cara al hombre" ni siquiera feminista: "Es de aventuras, con mujeres protagonistas".

Escribir en clave feminista tiene su origen, en el caso de Sandra Barneda, en la crisis económica, cuando en mitad de tanta fatalidad, ella quiso publicar algo "positivo" y "hacer unos libros donde mujeres cuarentonas fueran las protagonistas, así que se me ocurrió lo de la rueda de la vida de los elementos, y en todas las novelas a la protagonista le sucede algo que le cambia la vida".

La también periodista, sin embargo, señala que, en esta cuestión, "queda lo más difícil: esas sutilezas en la imagen de la mujer, en la brecha salarial, que hacen que la sociedad no avance. Al feminismo se tienen que sumar todos". Y añade: "El día que el hombre entienda que será mucho más libre de roles según el género en una sociedad igualitaria, seremos mucho mejores como sociedad". Porque, de momento, a Barneda la foto del Ibex 35 le sigue "asustando": "Esa es la España en la que vivimos, debemos seguir".

'Supervivientes'

La trayectoria profesional, aparte de la literaria, de esta catalana es digna de estudio: comenzó en Teledeporte, pasó a informativos, tuvo un paréntesis a principios de siglo en los que hizo ficción (Al salir de clase, Compañeros), volvió a dar noticias y, ahora, en Telecinco presenta el debate de 'Supervivientes'. Una variedad de registros que la presentadora dice que "tiene un precio".

En cualquier caso, Barneda defiende el formato: "Este programa tiene picos de más de 8 millones, va como un tiro, es un reality de los más prestigiosos a nivel mundial y tiene una calidad televisiva muy fuerte". Por ello, indica, se pone de ejemplo a sí misma ante los críticos de los realities: "Yo pongo el ejemplo de las películas de terror. No entiendo que tú te sientes y la veas. Pero yo no soy el ombligo del mundo: si estas películas se siguen haciendo yo no las consumiré, pero no las critico"