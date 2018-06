¿Qué hacemos con nuestros hijos en las vacaciones de verano?

Cuando las vacaciones escolares llegan, los padres se hacen muchas preguntas. Es imposible contestarlas a todas pero en la mayoría subyace la eterna duda: ¿lo estamos haciendo bien? ¿Es mejor un campamento o que estén en casa con los abuelos? ¿Es mejor que descansen de sus actividades escolares o conviene mantener alguna rutina?

Es inevitable intentar buscar campamentos urbanos para los más pequeños, campamentos en contacto con la naturaleza, temáticos, etc. Para los más mayores y sobretodo planificar si ha quedado alguna asignatura. Pero son muchos los padres que dudan qué es lo mejor. Los expertos en la materia aseguran que hay que desmitificar la toma de decisiones, hay que pararse a pensar cuales son las circunstancias, las de los padres, las de los hijos, porque según esta experta no hay una opción buena o mala. Hay que analizar cómo ha terminado el año el niño en todos los aspectos, analizando las circunstancias, pensar si es mejor que se quede con abuelos.

También señalan que los niños tienen que apender a aburrirse. No es, ni mucho menos, algo malo, ya que de ese aburrimiento pueden fomentar la imaginación, la creación, y eso les crea un aguante a la frustración de no hacer nada o no estar ocupado jugando o lo que sea.

Es un tema que preocupa y mucho, y por eso lo tratamos en 'La Noche de COPE con Rosa Rosado'. Aquí te damos una serie de consejos y claves para que puedas organizar bien tus vacaciones y que tus hijos puedan ser felices y no aburrirse en exceso. También, para el descanso de los padres, claro está.