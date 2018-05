¿Qué es para ti una madre?

Las madres nos cuidan, nos protegen, nos miman, nos regañan, nos enseñan a ser mejor personas. Y qué menos que procurarles un día perfecto este primer domingo de mayo, su día. Dicen que el amor de una madre es el combustible que logra imposibles. Y, sin duda, es uno de los mejores ejemplos de incondicionalidad y permanencia que tienen a lo largo de nuestra vida.

La figura de una madre siempre marca. Pensamos en ellas y recordamos momentos y, ¿por qué no? Esas expresiones que te dice o te decía y que no has podido olvidar. Vamos a enseñarte un dato: En España nacen al año aproximadamente alrededor de 400.000 niños. Son datos facilitados a través del Instituto Nacional de Estadística.

Vamos ahora con otro dato que te ponemos encima de la mesa: la edad a la que las mujeres son madres por primera vez. En 1976 estaba en los 28 años. Ahora mismo ronda los 32. De hecho, España es el segundo país europeo con las madres primerizas más mayores. Solo le supera otro país mediterráneo: Italia.

Y en esta cuenta atrás para el Día de la Madre que celebraremos este domingo, 5 de mayo, hemos querido juntar en 'La Noche de COPE con Rosa Rosado' tres historias muy personales de madres contando sus propias vivencias como madres. Natalia Domínguez es de Sevilla, es madre de un precioso bebé que tiene casi 4 meses y que se llama Eloy. Natalia es una tres de las protagonistas que se ha pasado por los micrófonos de 'La Noche de COPE con Rosa Rosado', y ha contado su experiencia como madre.