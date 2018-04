Derecho a desconectar de la vida virtual para disfrutar de la real

Que los dispositivos móviles dirigen y controlan prácticamente cada acción en nuestra vida no es algo nuevo. Menos aún el hecho de que no nos facilitan desconectar del trabajo, ni siquiera en verano. La sociedad en general es consciente de esa sensación de no poder salir de ese bucle, aunque no lo termine de reconocer. Hablamos del derecho del trabajador para que una vez finalizada su jornada laboral, se olvide de todo lo que concierne a sus obligaciones. Por ejemplo, en este puente de Mayo, que los más afortunados disfrutarán. Eso es la desconexión digital. En Francia está incorporado en su legislación desde hace más de un año. Lo introdujeron en su reforma laboral. El país vecino ha acelerado a marchas forzadas todo tipo de medidas para sacar adelante un ley que, precisamente, regulara este derecho a la desconexión digital. El resto de países europeos aún andan verdes en esta materia, aunque no son pocos los que quieren ponerse manos a la obra con el asunto.

¿Todo esto por qué ocurre? Seguro que te suena la escena: el actual mercado laboral trae consigo elevados ritmos de trabajo y el miedo a perder el puesto hace que muchas personas sin queja alguna, prolonguen de forma gratuita sus ocupaciones. Contesten por ejemplo correos electrónicos de la empresa desde casa … en su tiempo de ocio. ¿Te imaginas estar este puente en la playa contestando emails de tu jefe? ¿Eres de los que te pasa esto?

En España, los principales partidos mueven ficha para que se regule por ley pero ¿será posible a corto plazo? Se lo hemos preguntado en 'La Noche de COPE con Rosa Rosado' a José Manuel Sevilla, que es abogado laboralista.