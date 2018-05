Harden, LeBron, Durant, Lillard y Anthony Davis, mejor quinteto de la temporada

El escolta James Harden, de los Rockets de Houston, y el alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, fueron votados por unanimidad para formar parte del Primer Equipo de la NBA.

Harden, finalista al premio de Jugador Más Valioso (MVP), acabó como líder encestador de la liga después de unirse a Michael Jordan como los únicos en promediar al menos 30,0 puntos; 8,0 asistencias; 5,0 rebotes y 1,70 robos por partido en una temporada.

La elección de James fue la duodécima en sus 15 años de profesional. James, que jugó en los 82 partidos por primera vez y promedió 27,5 puntos con 9,1 asistencias y 8,6 rebotes, superó al exescolta Kobe Bryant y exala-pívot Karl Malone con mayor número de elecciones para el Primer Equipo de la NBA.

Junto a Harden y LeBron James, Kevin Durant (Golden State), Anthony Davis (New Orleans) y Damian Lillard (Portland) completaron el Primer Equipo.

Durant, que disputa contra Harden la final de la Conferencia Oeste, durante la temporada regular promedió 26,4 puntos; 6,8 rebotes; 5,4 asistencias y 1,75 de tapones, la mejor marca de su carrera en esta faceta del juego.

Davis elevó su juego a un nivel de MVP después de que su compañero, el pívot DeMarcus Cousins, sufriera una lesión en el tendón de Aquiles, y se convirtió en el primer jugador en conseguir al menos 2.000 puntos, 800 rebotes, 150 tapones y 100 recuperaciones de balón en la misma temporada desde que lo lograse David Robinson en la del 1995-96, con los Spurs de San Antonio.

El mejor hombre alto de los Pelicans ahora tiene también la posibilidad de conseguir una extensión de contrato por cinco temporadas y el máximo de salario de 230 millones de dólares cuando de comienzo el 2019. Si al se decide por la extensión de contrato para continuar con los Pelicans se convertiría en el jugador mejor pagado en la historia de la NBA.

Lillard se reivindicó como el líder y jugador franquicia de los Trail Blazers al concluir cuarto en la lista de los mejores encestadores de la NBA. El base titular de los Trail Blazers logró durante la pasada temporada regular unos promedios de 26,9 puntos; 6,6 asistencias y 4,5 rebotes.

La formación del Segundo Equipo de la NBA quedó compuesta por el base Russell Westbrook (Oklahoma City), actual MVP; el alero griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee); el escolta DeMar DeRozan (Toronto); el ala-pívot LaMarcus Aldridge (San Antonio) y el pívot camerunés Joel Embiid (Philadelphia).

Stephen Curry (Golden State), el escolta Victor Oladipo (Indiana), el alero Paul George (Oklahoma City), el escolta-alero Jimmy Butler (Minnesota) y el pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns fueron elegidos para el tercer equipo.

