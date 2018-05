Descubre nuevas bandas en lo último de 'De música ligera'

Como cada jueves, un nuevo capítulo de “De Musica Ligera”, donde descubriremos bandas nuevas como los británicos Blossoms, lo nuevo de la ex-Idealipsticks Eva Ryjlen y el adelanto de la esperadisima continuación del “Magnolia” de Rufus T Firefly. Hace unas semanas te adelantábamos el lanzamiento del DVD y disco en directo de Love of Lesbian, y hoy te ofrecemos su primer single “Belice”. Además los nuevos trabajos de Toundra, Ben Howard y We Are Scientist y un repaso a lo que será el Resurrection Festival, que se celebra este mes de Julio en Viveiro, Lugo. Y no podía faltar a su cita semanal con el mundo de The Beatles, Samu Del Río con su “Beatles Today”.

