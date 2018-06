El Real Murcia 2018/2019 ha comenzado a caminar este jueves, tras una larga rueda de presna de su presidente, Víctor Gálvez, en la que ha sido claro al anunciar que "a pesar de la oposición de mi familia voy a continuar al frente del club. El primer paso debe ser pagar a la plantilla y a partir de ese momento iremos anunciando fichajes, la intención es que sigan entre ocho y diez jugadores de la actual plantilla.También queremos estar al día con los empleados de la entidad y a los acreedores les pido que me den un plazo de un mes para poder establecer el calendario de pagos. Para la próxima temporada quiero hacer un equipo para ascender y si no acabamos primero será un fracaso personal mío".

La comparecencia del empresario oriolano arrancó fuerte atacando con fuerza a Mauricio García de la Vega y al que retó a que le denunciara por sus descalificaciones. En el capítulo económico resaltó que "hemos presentado un plan de pagos a Hacienda y Seguridad Social que nos han dicho que es válido, en las próximas horas les remitiremos la documentación firmada. Este plan es pagar, en efectivo el diez por ciento de la deuda y después pagos en los meses de abril y noviembre, que dependerá de la categoría en la que estemos, si llegamos a Primera División habría que liquidar por completo la deuda. En próximas fechas iremos a Madrid para firmar la documentación correspondiente".

En la parcela social ha destacado que el próximo lunes se presentará la campaña de captación de abonados con un objetivo claro "tenemos que llegar a los 15.0000 abonados, vamos a realizar una campaña agresiva que de contar con el apoyo de las empresas podríamos incrementar en un cuarenta por ciento la facturación". Los precios de los abonos estarán entre los 230€, precio más alto, y los 60€ del abono barato. El director general de la entidad, Toni Hernández, ha resaltado que los peñistas le han asegurado que podrán alcanzar una cifra de 5000.

En el transcurso del acto se ha confirmado que José María Salmerón no aceptó la oferta para seguir y no será el entrenador la próxima temporada.Aunque no se ha confirmado oficialmente, ya que está pendiente de una entrevista personal, parece que el extécnico del Melilla, Manolo Herrero, será quien tome el relevo en el banquillo.

En el capítulo de jugadores ha resaltado que "hasta que no hayamos satisfecho la deuda con nuestra plantilla no vamos a presentar a nadie", en este aspecto indicó que "estamos muy interesados en la vuelta al club de Daniel Aquino y su predisposición es buena".

En la parcela institucional ha añadido que "sé que existe un riesgo y es que Mauricio García de la Vega puede tener la razón en el TAS, pero esto no se va a resolver hasta, aproximadamente, dentro de un año, y ahora mismo tenemos tres semanas para montar el equipo.Yo no soy parte de este litigio ante el TAS, tengo una escritura pública en la que figura que adquirí el 84% de las acciones". Sobre el empresario mejicano dijo que "es un golfo, esto es una cuestión personal y voy a por él".

Por tanto jugosa rueda de prensa del actual presidente grana que tampoco dejó en buen lugar a anteriores dirigentes granas e indicó que "Raúl Moro, tenemos facturas confirmadas, puso un millón de euros mientras que el señor De la Vega no ha puesto nada. Yo estoy aquí por el señor Moro".