UCAM Murcia CB acaba la temporada en el Palacio de los Deportes con una nueva derrota (71-77) ante Movistar Estudiantes en un partido en el que el conjunto de Ibon Navarro se han encontrado sin fuerzas ante un rival que, como dijo en la previa el técnico vitoriano, llegaba a Murcia en el mejor momento de la temporada. El equipo universitario cierra una temporada en la que no ha cumplido ninguno de los objetivos, en liga, previstas al inicio de la campaña. Desde el arranque del año había dos retos fundamentales, jugar Copa del Rey y no se pudo jugar, pese a acabar octavos la primera vuelta de la clasificación, por ser Herbalife Gran Canaria el equipo organizador.

El gran reto del año era entrar en los play off y se ha quedado lejos, a dos victorias. Además la derrota ante el conjunto estudiantil deja a los murcianos en décima posición y deberá esperar la invitación para poder disputar la Champions, competición en la que este año se acabó en tercera posición. Las lesiones también han sido determinantes en el desarrollo final de la temporada. En la rueda de prensa posterior al partido de cierre Ibon Navarro no ha querido poner paños calientes indicando que "es un palo, hemos estado muy cerca de todo pero no hemos conseguido nada, no podemos considerar que haya sido una buena temporada. Ahora toca reflexionar y analizar con frialdad lo que se ha hecho este año para aprender de cara al futuro".