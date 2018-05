El Real Murcia afronta el próximo domingo, a las seis de la tarde, el último partido de la liga regular y el lunes conocerá su rival en la primera eliminatoria por el ascenso. José María Salmerón ha indicado que "tenemos la obligación de ganar y después veremos cual es nuestra situación". Sobre posibles rivales en la fase de ascenso ha indicado que "desde hace varias semanas tenemos técnicos nuestros que están siguiendo de cerca a los posibles rivales". Otro de los asuntos es la posbilidad de inscribir a Víctor Curto resaltando que "Víctor está trabajando bien y con el paso de los entrenamientos tomaremos una decisión"

La renovación ha sido otro tema que ha salido a la palestra en la sala de prensa, el técnico almeriense ha indicado: “No me centro en la renovación, sino en el trabajo del día a día y en poder afrontar con garantías la fase final para ascender. No obstante, hay tomas de contacto para ello. Murcia es una ciudad que me encanta, aquí estoy muy bien. No me importaría seguir pero toca centrarse en la pelea por el ascenso”.