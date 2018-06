El Real Murcia ha presentado una campaña de captación de abonados para la próxima temporada que hay que catalogar como agresiva en la que el objetivo del club es llegar a los 15.00o abonados. Este ha sido el primer punto destacado por el director general y deportivo de la entidad, Toni Hernández: “Nuestro objetivo es alcanzar los 15.000 abonados. Sabemos que es complicado y que hace años que no se consigue tal cifra, pero tenemos que ser capaces de hacer llegar el mensaje a todos los murcianos de que su aportación es muy importante para el club. La verdad es que es una cifra complicada pero no es alocada”.

También expuso el lema de la campaña: “Dependemos de los que no olvidan, queremos que quede claro que necesitamos a todos”. Además, añadió: “Este club tiene dos tipos de ingresos, abonados y comerciales, por lo que estamos hablando de una de las dos fuentes de ingresos más importantes de un club de fútbol”.

Tras esta primera intervención, se mostró el video de la campaña de abonos en el que salía los dos protagonistas de los carteles promocionales, José y Silvio. El primero de ellos es el niño que se hizo viral tras animar al equipo en Elche a pesar de haber quedado eliminados mientras que el segundo es el capitán del Real Murcia Veteranos, además de ex jugador grana.

Toni Hernández continuó diciendo los precios de los abonos en las distintas zonas del campo y con las distintas promociones:” Los abonos tendrán los siguientes precios: fondos 80€, lateral 60€, peñas 65€, preferente 230€, además de promociones a universitarios, pensionistas, parados de larga duración, abono infantil, etc.” Además, el director general y deportivo comentó lo siguiente sobre dichos precios: “Creo que lo más reseñable, a parte de la bajada de precios general, es la importancia de que vaya la mayor gente posible a la grada lateral”.

Hernández también ha destacado que "los abonados que vengan al ochenta por ciento de los partidos tendrán derecho a su abono para la temporada 2019/2020 si el equipo está en Segunda División". El director general indicó que "el club se reserva la opción de declarar un día del club y además los abonados tendrán que pagar por presenciar los partidos de Copa del Rey con unos precios similares a los que tuvimos en la elminatoria pasada ante el Elche".

Por último, Toni Hernández añadió: “Vamos a estar en cuarenta y cinco municipios coordinados por la FEPEMUR para que aquellos que no puedan venir a Nueva Condomina puedan sacar su abono, además recuperamos el día del club”. También ha indicado que "nuestro gran objetivo es que al aficionado diga no me saco el carnet porque no me da la gana ya que vamos a dar todas las facilidades posibles"

Parcela Deportiva

Toni Hernández ha indicado que a lo largo de la jornada de este lunes se conocerá el nombre del nuevo entrenador para terminar resaltando que "lo primero es pagar a los jugadores, técnicos y personal no deportivo de la entidad. Después intentaremos llegar a acuerdos con los jugadores que queramos que se queden de la actúal plantilla pero tendrán que renunciar a parte de sus contratos. Un club con los gastos en plantilla de la pasada temporada es inviable".