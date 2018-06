Junta General de Accionistas

Los accionistas del Real Murcia han aprobado este jueves el balance económico del ejercicio 2016-2017, que se ha cerrado con unas pérdidas de dos millones de euros. La deuda de la entidad grana a 30 de junio de 2017 es de 53.200.000 millones de euros. En esta junta no ha podido estar presente, no se le ha permitido, el empresario mejicano Mauricio García de la Vega. El presidente de la entidad, Víctor Gálvez, ha anunciado que habrá que ir a una ampliación de capital de 18.800.000 de euros. El propio dirigente ha dicho que si no se cubre habrá que ir a la disolución. La próxima semana se pagará a la AFE y habrá que depositar los 200.000 euros de fianza para realizar la inscripición.