El Real Murcia ha vuelto a fracasar, por cuarto año consecutivo en su intento de retornar al fútbol profesional. El conjunto grana caía derrotado en el Martínez Valero, el pasado sábado, en un partido en el que los de José María Salmerón volvieron a ser víctima de sus errores defensivos y la falta de acierto en ataque. La afición grana volvió a dar un gran ejemplo con la presencia de más de 3000 seguidores en las gradas del estadio ilicitano.

Esta elimnación abre el camino a un futuro incierto para la entidad y con muchas dudas por resolver. La primera está en saber quién es el verdadero dueño de la entidad. Todo está pendiente de la decisión que vaya a tomar el Tribunal de Arbitraje del Deporte en el conflicto que enfrenta a Raúl Moro Martín y Mauricio García de la Vega. La pasada semana el Consejo Superior de Deportes dejó en suspenso la inscripición de Víctor Gálvez como máximo accionista y tampoco admitió el acuerdo al que habían llegado a principios de marzo García de la Vega y Moro Martín.

Otro de los puntos a resolver es el pago a los jugadores y a los empleados de la entidad. En su día el actual presidente informó a la plantilla que tenía intención de ponerles al día en el pago de nóminas antes del 31 de mayo. Gálvez ya informó que esta era su intención pero hace bastantes semanas en las que no se pronuncia en público. Hace unos días estuvo reunido con Hacienda y Liga de Fútbol Profesional para buscar un acercamiento aunque se está pendiente de presentar el oportuno plan de pagos para la Agencia Tributaria se pueda pronunciar.

En la parcela deportiva, días antes de comenzar la eliminatoria de ascenso, tanto José María Salmerón, entrenador, como Toni Hernández, Director General y Deportivo, manifestaron que no iba a haber problema para la continuidad del técnico almeriense en Segunda B. A la conclusión del partido del Martínez Valero el entrenador indicó que "estoy muy feliz en el Real Murcia, me siento muy respaldado por la afición pero tienen que cambiar cosas en la situación institucional para seguir aquí. No es normal que en el pasado mercado de invierno hubiera jugadores que no quisieran venir aquí por la situación que atravesaba. Han sido meses muy complicados de trabajo y esto al final ha podido acabar notándose en el desarrollo de la eliminatoria. Esta plantilla ha estado muy presionada en estos aspectos".

Futuro incierto para el Real Murcia que ahora debe trabajar en recuperar la ilusión de una afición que ha vuelto a demostrar que es el mayor patrimonio de la entidad.