La ex Ministra de Defensa no quiere que el PP sea un " facsimil" de Ciudadanos

"Somos el partido más grande de España y de Europa; somos el partido que más ha hecho por este país; y siempre que hemos gobernado a España le ha ido bien", dijo Cospedal.

"Creo que es muy importante porque España no está para experimentos", ha aseverado la ex ministra. "Nosotros no queremos gobernar a costa de lo que sea, eso se lo dejamos a Pedro Sánchez y a los socialistas"

Cospedal también ha arremetido también contra el hecho de que el Gobierno central sea el primero en democracia que ha salido adelante "gracias a los votos de los independentistas y de Bildu".

A este respecto, ha recordado que el ex presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ya dijo el otro día al Partido Socialista y a Pedro Sánchez que "estaba gobernando gracias al apoyo de los independentistas".

Al respecto la propia Cospedal ha recordado que ETA "no pudo acabar con España" y Puigdemont y Quim Torra "tampoco lo van a conseguir".