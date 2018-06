El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha valorado "positivamente" que el murciano Pedro Saura sea nombrado secretario de Estado de Infraestructuras, pero espera que use su puesto "para ayudar a la Región y no para condenarla, como en muchas ocasiones anteriores en las que ha gobernado el PSOE" o como, por ejemplo, el 29 de junio de 2004, cuando "se votó en contra del trasvase del Ebro".

Aunque López Miras considera que se trata de "tiempos pasados", ha recordado que fue "esta persona la que lo hizo", tal y como ha contestado en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el nombramiento de Saura.

En este sentido, López Miras ha considerado "positivo" que "cualquier murciano tenga puestos de relevancia a nivel nacional y que tenga la posibilidad de ayudar" a la Región de Murcia. "Lo que hace falta es que utilice su puesto para ayudar a la Región de Murcia y no para condenarla", ha aseverado.

No obstante, ha señalado también que va a ser "exigente" porque también lo era "con el presidente Mariano Rajoy". De hecho, ha recordado que él estuvo "manifestándose en Madrid, frente al Ministerio de Agricultura de un Gobierno del PP" y dijo que no admitiría el Cupo Vasco si no había un cupo para la Región de Murcia.

Asimismo, para demostrar que fue exigente con el anterior Gobierno central, ha recordado que dijo a Rajoy y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no firmaría "jamás" un sistema de financiación autonómica "que fuera igual de injusto que el que hay ahora para la Región de Murcia".

"Por lo tanto, que no esperen de mí otra cosa más que la que estoy haciendo: exigiendo", tal y como ha destacado López Miras, quien ha insistido en que tienen "toda" su lealtad "si se mantienen los compromisos con la Región y se mantienen los proyectos que ya están encauzados".

Por otro lado, ha confirmado que reivindicará "sin ninguna duda" que el AVE llegue en superficie a la estación del Carmen, en Murcia, ya que "ahora hay un proyecto que se está terminando".

Y es que, en su opinión, todo lo que se aparte de eso "sería retrasar el AVE, retrasar el soterramiento y retrasar un proyecto que ya está encauzado, que va a traer prosperidad, empleo y desarrollo a la Región