Los caminos de Ibon Navarro y UCAM Murcia CB se van a separar en breve. El técnico vitoriano del conjunto murciano no ha aceptado la oferta de renovación por las dos próximas temporadas. En la tarde de este martes será oficial la no renovación, su destino parece que será Morabanc Andorra. La oferta que se le había puesto sobre la mesa no ha convencido al entrenador que ha dirigido a los universitarios en la pasada temporada en la que el equipo llegó a conquistar el bronce en la Champions y acabó la liga con un balance de 17 victorias y 17 derrotas y en décima posición. Con él en el banquillo no se consiguieron los objetivos marcados a principio de temporada.