Fernando de la Cierva pide a Pedro Sanchez que no negocie bilateralmente este asunto

Y es que, ha señalado el consejero, "hay un informe objetivo del Comité de expertos, por primera vez en 40 años, que asumimos casi el conjunto de las comunidades autónomas", y sobre eso, "hemos llegado hacer las pertinentes alegaciones", lamentando la "la cabezonería y tocidez" del presidente, y que se diga que no da tiempo.

A su parecer, "no es que no de tiempo, es que no quiere hacerlo; da tiempo sobradamente". Tras lo que ha asegurado que desde el Gobierno regional "seguiremos exigiendo que, por lo menos, lo intentemos".

"Sentémonos en el Consejo de Política, Fiscal y Financiera, el foro legítimo donde tiene que verse y no en "La Bodeguilla de La Moncloa", ha apostillado Fernando de la Cierva, "en el que todas las comunidades digamos lo que tengamos que decir sobre este asunto y se pacte un sistema justo, equitativo e igual para cada uno de los españoles".