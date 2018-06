Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda' se ha despedido, en una multitudinaria rueda de prensa, se ha despedido como entrenador del conjunto murciano después de diecisiete temporadas. Larga comparecencia en la que ha habido bastantes momentos emocionantes, recordando a la familia y las personas que han sido sus más estrechos colaboradores en este largo periodo de tiempo. El hispano brasileño recordó que "mi amor por Murcia apareció cuando vine a jugar con el Sego Zaragoza un partido en el Príncipe de Asturas y entonces dije que volvería aquí para jugar. Su llegada a Murcia se prodjuo 1994, tras su paso por Andorra y Zaragoza, y después de dos temporadas, "en las que ganamos una Copa de España con un gol mío", hizo un paréntesis. Antes de irse a Playas de Castellón, en 1996, "fui a la fábrica a despedirme y le dije a Tomás Fuertes, con el que no tenía tanta relación como ahora, que volvería". Después, tras dos años en Interviú, en la 2000-01 regresó a ElPozo y colgó las botas meses después para ser entrenador. "Volví a Murcia ya con 29 o 30 años y muy castigado por las lesiones, al final de esa temporada Antonio Franco me preguntó que a quién ficharía de entrenador y le dije que a mí. También el apoyo de Paulo Roberto fue importante. En aquella campaña llegó al equipo un jugador que también hizo historia aquí como Kike Boned".

Sobre su marcha, el técnico dejó claro que "me sentía con fuerzas para seguir otra temporada". Pero relató que "me voy sin ninguna queja a ElPozo Murcia. Me siento todo un privilegiado por lo vivido, por haber aprovechado esta oportunidad. Y además orgulloso de haber hecho debutar a unos cincuenta jugadores". También se le preguntó sobre si sentía con fuerzas para seguir en el banquillo del conjunto murciano resaltando que "por supuesto tenía fuerzas para seguir en el banquillo".

Duda se va con cuatro Ligas como técnico 2006, 2007, 2009 y 2010. También tres Copas de España (2003, 2008 y 2010) así como dos Copas del Rey (2016 y 2017). Supercopas de España logró seis, una como jugador. Su única espina fue la Copa de Europa, cayendo en la tanda de penaltis de la final de 2008 ante el Viz-Sinara aunque también mantiene que el título que le habría gustado tener es el de cada una de las finales perdidas en estos diecisete años".

En el acto estuvo acompañado, entre otros, de Fran Serrejón, compañero en la pista y también en banquillos y despachos, el ex capitán Kike Boned, y otros miembros de la directiva del club y de su cuerpo técnico. De la plantilla, de la que se despidió en una comida en la jornada del jueves, sólo ha asistido el guardameta Fede. El presidente, José Antonio Bolarín, también ha estado en la despedida junto a personal del Palacio de los Deportes, el abogado Guillermo Martínez Abarca, prácticamente todos los medios de comunicación, el cuerpo técnico de ElPozo en esta temporada y también los miembros del cuerpo técnico de UCAM Murcia CB.