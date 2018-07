Daniel Aquino Pintos ha sido presentado en el estadio Nueva Condomina como nuevo jugador del Real Murcia C.F. En primer lugar atendió a los medios de comunicación en sala de prensa, para después salir al césped y dar sus primeros toques de balón ante todos los aficionados que se aglutinaron en la tribuna preferente para recibir al futbolista murciano en su vuelta a casa. En las gradas había unos 500 aficionados a los que el delantero murciano lanzó el reto de “llegar a los quince mil abonados. Estoy convencido de que es el momento de que el murcianismo se vuelva a reencontrar”.

Durante la comparecencia de prensa Dani se mostró emocionado y agradecido al club por el esfuerzo que han realizado para hacer realidad su vuelta: “Quiero agradecer el interés y esfuerzo realizado por todos los dirigentes del Real Murcia para hacer realidad mi vuelta. También quiero acordarme de toda mi familia que es la que me da fuerzas día a día”. Además, añadió: “Está siendo un día lleno de emociones. Vuelvo a la que es mi casa y desde que me enteré estoy emocionado “. También quiso agradecer a su anterior club las facilidades dadas para regresar a casa “quiero dar las gracias al Rácing por facilitarme poder volver. Han sido dos temporadas maravillosas las que he pasado en Santander”.

También habló del proyecto deportivo de cara a la próxima temporada: “Estoy seguro que se va a hacer un equipo de mucho nivel. Tanto los jugadores que se han fichado como los que se van a contratar van a hacer un equipo para optar a todo”. Sobre los nuevos dirigentes murcianistas ha dicho que “están cumpliendo todo lo que prometen y trabajan para devolver al Real Murcia al sitio donde debe estar. Me han transmitido muchísimas ganas”.