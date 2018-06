Archivan el caso judicial por los ruidos de la calle Pérez Casas de Murcia

Según el Ministerio Fiscal, la proliferación de locales en esta calle no encierra ilegalidad, pues no había norma que lo impidiera y además tienen regularizada su situación con los informes técnicos favorables. El auto recoge las denuncias a la Policía Local y las quejas al Ayuntamiento de Murcia efectuadas por los vecinos por los ruidos y las molestias generados por las actividades de ocio desde el año 2012, así como los dispositivos policiales de vigilancia y los expedientes tramitados por el Consistorio, además de las grabaciones efectuadas y los diversos testimonios de los denunciantes. Así, concluye que «resulta innegable que ha existido un grave problema en la calle Bartolomé Pérez Casas, cuyos vecinos han estado soportando ruidos y molestias continuos». No obstante, en la resolución, acogiendo los argumentos del Ministerio Fiscal, subraya que «no concurren en el presente caso los indicios suficientes como para atribuir a los investigados la posible comisión de un delito de contaminación acústica, ni de un delito de prevaricación medioambiental».