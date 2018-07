Este fin de semana empiezan tres semanas de ciclicmo apasionante, con la llegada del Tour de Francia. Este jueves, se han presentado algunos equipos y la nota la pusieron los pitos de los aficionados hacia Chris Froome, líder del Sky, por la reciente polémica en torno a un posible positivo en la Vuelta a España, aunque cuenta con el visto bueno de la UCI y la WADA.

Alejandro Valverde, con 38 años, será uno de los pesos pesados del pelotón en su undécima ronda francesa: “Estoy con ganas, ilusión y un gran equipo detrás. Del año que debuté, aún queda alguno, Benatti es del 80, como yo. Los nervios están superados, han pasado muchas carreras antes y estoy bien, así que sin problema”, dijo el veterano del Movistar.

Su equipo es de los que más cartel tiene en la edición 2018: “Hay que tener buenos ciclistas y saber gestionarlo bastante bien. Y creo que en nuestro caso no va a haber ningún problema. Nos entendemos bastante bien, y lo importante va a ser la unión. Mi condición es buena, pero tenemos a Nairo Quintana que está muy bien, también a Mikel Landa, que tienen diez años menos que yo. Tengo una idea muy clara, estar con ellos lo más adelante posible”.

Con respecto al Sky, “no creo que tengamos mejor equipo que ellos, pero espero que los dos equipos seamos la referencia en las etapas de montaña”.

Preguntado por si cree que a Froome le hará la vida imposible el público francés, opinó que “si han dicho que puede estar, no habrá problema, por mí contento. La afición no parece conforme, pero creo que están concienciados de que va a estar. Espero que eso no manche el Tour. Hay que tenerle un respeto por lo que ha ganado. Pero creo que se le puede batir tanto a él como al Sky”, finalizó.