La Asamblea debate mañana que el AVE llegue a Murcia Soterrado

Mañana se va a debatir en la Asamblea Regional una resolución presentada por el Partido Socialista sobre la paralización de la llegada del AVE a la estación del Carmen de Murcia.

El Partido Popular ha asegurado que si sale adelante esta resolución, el AVE no llegará a la ciudad en agosto. Su portavoz, Victor Martinez ha manifestado que esperan que Ciudadanos no respalde esta propuesta. Por su parte la formación naranja ha declarado que de momento no tienen un posicionamiento, sobre si respaldarán la propuesta socialista.

Podemos Región de Murcia tiene una posición muy clara con respecto a este tema, el AVE debe llegar soterrado a la ciudad de Murcia. Han dado otras alternativas como que en primera instancia llegue a Beniel o esperar un año a que las obras finalicen. Proponen una comisión mixta compuesta por el Ministerio, Delegación de Gobierno, ADIF, RENFE, y la Plataforma Pro-Soterramiento.