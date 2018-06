Zapatero: "La UE por una transición en el que la debe decidir sobre una unión más definitiva"

El peligro de la negación del multilateralismo, la defensa de los procesos de integración y el horizonte de Latinoamérica fueron los tópicos destacados en una disertación ofrecida en las últimas horas en Bolivia por el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. El exmandatario llegó a La Paz para ofrecer una conferencia sobre "España y el futuro de la Unión Europea", que se desarrolló en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz. "Mi país, España, ha sufrido una gran transformación (...) desde que pusimos dos objetivos, dos miradas por encima de cualquier otra: la paz y la convivencia (...) y después que pusiéramos la mirada hacia Europa", resaltó en su alocución. Europa consiguió dar protección a sus ciudadanos "de la cuna a la tumba" desde el momento en que logró "la paz definitiva" y después de la segunda Guerra Mundial con la conformación de la Unión Europea (UE), aseguró.

Resaltó que Europa fue "un continente en guerra permanente" hasta el momento en que la decisión común fue "la paz y la unidad". En ese sentido, Rodríguez Zapatero consideró que actualmente Europa atraviesa por un momento de "transición", en el que la UE debe decidir sobre una "unión más definitiva". A su juicio, parte de esa decisión podría asumirse en los dos o tres próximos años y consideró que para ello serán decisivos los gobiernos de Alemania, Francia y España. Habló de una "crisis de crecimiento" por la que atraviesa el bloque europeo con un grupo de países en el este que busca ingresar y con Gran Bretaña "que parece que se va". "Mi vaticinio es que Gran Bretaña se arrepentirá de haber hecho el brexit y de haber dejado la Unión Europea", indicó.

Asimismo, destacó la importancia del multilateralismo y los procesos de integración en momentos en los que algunos polos de poder, como Estados Unidos, buscan afianzar el proteccionismo y, al no reconocer "casi nada", constituyen "un mensaje de alto peligro". Rodríguez Zapatero consideró que América Latina debe apostar por los procesos de integración para lograr una unidad política y económica, con lo que su desarrollo estaría garantizado. "(En Latinoamérica) hay hasta trece procesos de integración más o menos vivos, trece, y debiera de haber uno solo", remarcó. Otra de sus conclusiones sobre Latinoamérica es que la derecha regional "tiene que asumir" que no habrá estabilidad en la región en tanto no se ofrezca respuesta a las desigualdades sociales que, a su juicio, afectan a buena parte de los países de latinoamérica. Rodríguez Zapatero se reunirá este domingo con el presidente de Bolivia, Evo Morales.