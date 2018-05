Villegas ve fallo La Manada difícilmente asumible,"más quienes tenemos hijas"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho hoy que las declaraciones del titular de Justicia, Rafael Catalá, sobre la sentencia de La Manada "no son adecuadas para un ministro" y ha subrayado que la resolución es difícilmente asumible, "sobre todo para aquellos que tenemos hijas".

"Para quienes tenemos hijas y nos podemos poner en la piel de la víctima o de otras posibles víctimas es difícil asumir sentencias como ésta y menos cómo está redactado el voto particular", ha señalado Villegas en una rueda de prensa.

El responsable de Ciudadanos ha recordado que hay mecanismos dentro del poder judicial para recurrir la sentencia y, en su caso, tomar medidas y ha exigido que no se recurra al "politiqueo" y menos desde el Ministerio de Justicia se diga qué deben hacer los jueces.

Villegas ha añadido que comprende que los ciudadanos protesten ante una resolución judicial pero los políticos tienen que tener "cautela, máxime si eres ministro".

Ha reiterado que declaraciones como las de Catalá "no arreglan las cosas" y ha remarcado que la forma de "arreglarlas" es tomar medidas para que las mujeres se sientan más protegidas en sus derechos porque eso supone la protección "de toda la sociedad".

Ha pedido que no se haga de este tema "tan sensible" un conflicto entre políticos y ha recordado que detrás hay una víctima y millones de mujeres que no se sienten seguras ni protegidas y el debate es "cómo revertir la situación y qué modificaciones legales hay que hacer en el Código Penal".

En opinión de Villegas, los ciudadanos están "hartos" de que cualquier tema sirva para que "los políticos nos tiremos los trastos a la cabeza" y ha asegurado que lo que quieren los españoles es soluciones, "y en eso nos vamos a empeñar".