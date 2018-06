Varias personas murieron hoy durante el tiroteo registrado en la redacción del periódico Capital Gazette, en Annapolis (Maryland, EE.UU.), informó hoy un responsable del condado de Anne Arundel, Steven R. Schuh.

"Varias personas han muerto, los heridos han sido trasladados para (recibir) tratamiento médico", dijo Schuh a la prensa

JUST IN: William Krampf, acting chief of police for Anne Arundel County, says 5 people have been killed in Capital Gazette shooting pic.twitter.com/QJv1JWut1s