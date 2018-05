Urkullu sobre moción: Paso a paso, primero Rajoy tiene que dar explicaciones

MOCIÓN CENSURA

Vitoria, 25 may (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha querido pronunciarse sobre la moción de censura del PSOE contra el presidente, Mariano Rajoy, porque considera que se debe ir "paso a paso" y que lo prioritario es que Rajoy "dé explicaciones" sobre la "gravísima condena" del caso Gürtel.,En los pasillos del Parlamento Vasco, el lehendakari ha asegurado que el presidente del Ejecutivo no ha dado las explicaciones necesarias sobre el fallo judicial.,Preguntado por la postura que podría