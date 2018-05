Unos padres demandan a su hijo de 30 años por no querer abandonar su hogar

Un juez del Tribunal Supremo del estado de Nueva York tuvo la nada fácil tarea de mediar en una disputa familiar y ordenar a un hombre de 30 años que se negaba a abandonar la casa de sus padres, a abandonar el hogar.

El peculiar caso llegó este martes a la Corte Suprema estatal, donde el juez, Donald Greenwood, presidió una vista a la que acudieron el demandado, Michael Rotondo, y sus padres, Christina y Mark, con la intención de acabar con la disputa familiar.

Michael, vestido de traje oscuro y corbata y su larga cabellera suelta, actuó como su propio abogado e intercambió alegatos durante unos 30 minutos con Greenwood, quien finalmente se inclinó por darle la razón a los padres, aunque el afectado anunció a medios locales que evaluará sus opciones de apelar o frenar el desalojo.

La curiosa historia de Michael y sus padres (que no han respondido a las llamadas de reporteros) se ganó la atención de la prensa después de conocerse que desde el pasado 2 febrero y después de ocho años viviendo en la casa familiar, sus padres le pidieron que desalojara su casa.

Michael ha asegurado, de acuerdo con las versiones de los medios, que durante el tiempo que ha permanecido en la casa familiar no se esperaba que contribuyera con los gastos, su mantenimiento ni las tareas domésticas.

