Maduro realiza su campaña solo por las redes sociales a una semana de las elecciones

Cuando falta una semana para las elecciones presidenciales en Venezuela, el candidato a la reelección Nicolás Maduro realizó campaña solo por las redes sociales, mientras que su principal rival, Henri Falcón, utilizó esta misma vía para dedicar mensajes a las madres venezolanas que celebran su día. "¡Siete días para la gran victoria popular! Gracias Apure, gracias Aragua, ¡construiremos juntos el mañana! Juntos el cambio es posible. #VotaPorMaduro", dijo Maduro en un mensaje en Twitter que acompañó con un vídeo que resume sus actividades de campaña durante la semana. El presidente venezolano usó esta misma vía para dirigirse a los motoristas de Venezuela a quienes agradeció su apoyo y añadió: "A pie, en carro, en transporte público y en dos ruedas, ¡todos el domingo 20 de mayo a votar!".

Entretanto, su principal rival, Falcón, tampoco realizó actos de campaña y se dedicó a compartir con su familia en el Día de la Madre, dijo a Efe su equipo de prensa. Falcón también utilizó el Twitter para enviar un abrazo "a cada madre venezolana; que como la mía fueron y son el pilar de cada familia; toda mi admiración para ustedes!". La misma red social también fue usada por el aspirante Reinaldo Quijada, un dirigente político que se dice opositor a Maduro pero defensor del "proceso revolucionario", para llamar a votar por la "moral y la ética". "Si la recuperación económica es apremiante, la reconstrucción institucional también lo es. Sin la independencia de poderes ninguna sociedad #democrática puede funcionar. Vamos juntos este 20 de mayo a votar por la moral y la ética", indicó Quijada que asegura que no tiene vallas publicitarias ni propaganda en la televisión porque cree en una forma "distinta de hacer política".

Por su parte, el expastor evangélico Javier Bertucci realizó en Caracas un almuerzo para las madres venezolanas como "un acto de honra" porque "están sufriendo la peor crisis" que el país "haya visto". Desde allí, Bertucci volvió a instar al opositor Falcón para que decline su candidatura y le apoye. "Los análisis de los estadistas es que puede haber una enorme sorpresa ¿por qué? porque no está contando con el voto castigo, 30 % del electorado con el que cuenta este Gobierno van a castigarlo este próximo 20 de mayo (...) pero nunca votarían por un candidato de oposición sino por un candidato que no viniera de una cartera política", apuntó. Bertucci dijo además que para las elecciones que se celebrarán en siete días tendrá testigos que cuidarán sus votos y animó a los venezolanos a sufragar para vencer la abstención que promueve la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a la que acusa de no tener propuestas.

Estas elecciones han sido consideras por la MUD como un "simulacro electoral" y un "fraude", una opinión compartida por diversos gobiernos de América y Europa, que han pedido la suspensión de los comicios. Sobre este punto, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, se pronunció hoy al instar a los Gobiernos que han rechazo la convocatoria a elecciones en Venezuela a retomar el respeto. "A diferencia de otros procesos en la región, la campaña electoral en Venezuela transcurre en paz. El pueblo movilizado en democracia exige respeto a los Gobiernos que han jugado posición adelantada, y se han empeñado en inmiscuirse en nuestros asuntos. Retomemos el respeto mutuo", dijo en un mensaje en Twitter.

La campaña para las elecciones presidenciales culminará el próximo jueves. La oposición reunida en la MUD y el Frente Amplio Venezuela Libre ha llamado a protestar el próximo miércoles contra las elecciones y a asistir a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas para pedir que siga la "presión" de los Gobiernos del mundo sobre el país. También han pedido a los venezolanos que dejen las calles desoladas el día de la elección, como una muestra de la abstención.