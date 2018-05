Una mujer queda atrapada en un columpio mientras jugaba con sus hijos

Megan Kenway-Head, una madre de 23 años, quedó atrapada en un parque infantil de Weston Shore, en Southampton, durante una hora al subirse al columpio en el que estaban jugando sus dos hijos. Sus piernas quedaron atrapadas y tuvo que llamar a los bomberos para que la ayudasen a salir.



Su novio, Jordan Sanders, según informa Daily Mail, fue el autor del vídeo que más tarde decidió publicar en redes sociales al considerarlo una graciosa aunque embarazosa escena. Tanto Jordan como los dos pequeños se rieron a carcajadas de su madre al ver que no podía salir del columpio.

La madre de dos hijos dijo tras la singular escena: "Mi familia y yo estábamos disfrutando de un día festivo el fin de semana y decidí llevar a los niños al parque”.



En el vídeo se pueden comprobar las maniobras que tuvieron que realizar los dos bomberos que la ayudaron para poder sacarla. Tuvieron que colocar una especie de plataforma debajo de la joven, para poder sacar finalmente el columpio.



Megan admite a Daily Mail que no era la primera vez que había estado en el columpio de un niño: “Cuando fui a salir me di cuenta de que estaba atascada. Los niños comenzaron a reír. Cuando aparecieron y me vieron atascada, lo encontraron divertido. Mientras estaban trabajando en cómo liberarme, uno de ellos bromeó sobre la amputación de una de mis piernas. Usando una plataforma de pie pude liberar mi trasero del asiento. Estoy muy agradecida con el servicio de bomberos por rescatarme. Tengo algunos moretones en mis piernas, pero aparte de eso estoy completamente bien. ¡Definitivamente no pienso ir próximamente a ningún parque infantil!”.