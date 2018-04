Una ciudad belga planea dar anticonceptivos a las gaviotas para “reducir su población”

Blankenberge, una ciudad al norte de Bélgica, ha decidido tomar medidas porque están hartos del exceso de gaviotas que hay en su localidad. Planean colocar anticonceptivos en puntos especiales para que las gaviotas coman y se reduzca así la población de estas.



Los vecinos de la ciudad se quejan de los destrozos que provocan cuando remueven la basura en los contenedores en busca de comida. Además estas aves reaccionan con agresividad.



Ivan De Clerk, alcalde de Blankenberge, ha explicado que serán los primeros de Europa, “aunque la idea en sí no es nueva. La técnica ya se ha implementado en Venecia y en Barcelona, pero para las palomas. Todavía no se ha probado en gaviotas".



Aún no hay una fecha de inicio del proyecto, pero se prevé que para la próxima semana, con la ayuda de varios drones, se localicen los nidos de las gaviotas.