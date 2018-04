Trump respalda las denuncias de Netanyahu sobre Irán e insinúa el fin del acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado este lunes que planea retirarse del acuerdo nuclear con Irán y ha respaldado la denuncia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que Teherán tiene un programa nuclear "secreto". "Lo que hemos aprendido sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100%" sobre el acuerdo nuclear de 2015, ha dicho Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari.

Trump ha hablado así minutos después de que Netanyahu compareciera ante la prensa en Tel Aviv para revelar documentos que supuestamente muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto, y asegurara que Teherán está engañando al mundo, en referencia al acuerdo multilateral de 2015 que limita su programa atómico. "Esa simplemente no es una situación aceptable", ha asegurado Trump en alusión al supuesto programa secreto de Teherán.

El presidente estadounidense planea anunciar antes del 12 de mayo si retira a su país del acuerdo nuclear que su predecesor, el demócrata Barack Obama, firmó con Irán en 2015 junto a Alemania, Francia, China, Rusia y el Reino Unido, y que está destinado a contener sus actividades atómicas a cambio de un alivio de las sanciones. "El día 12 o antes voy a tomar una decisión. No voy a decirles lo que haré, pero mucha gente cree que lo sabe. Eso no significa que no negociaré un nuevo acuerdo", ha subrayado Trump.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, opinó la semana pasada tras reunirse con Trump en la Casa Blanca que es probable que el presidente estadounidense decida retirarse del pacto multilateral, y le instó a negociar un nuevo acuerdo más amplio con Teherán que afronte sus preocupaciones.

Preguntado por si no le preocupa que una retirada del acuerdo nuclear iraní pueda enviar el mensaje equivocado a Corea del Norte en plena negociación de Estados Unidos con ese país para la desnuclearización de la península coreana, Trump ha respondido que, al contrario, esa decisión "enviaría el mensaje correcto". "En siete años, ese acuerdo (nuclear con Irán) habrá caducado e Irán será libre para crear armas nucleares. Siete años es mañana. Eso no es aceptable", ha recalcado el mandatario norteamericano.

En enero, Trump amenazó con retirarse del acuerdo con Irán si los países europeos firmantes del pacto de 2015 (Francia, Reino Unido y Alemania) no negociaban con él cuanto antes un acuerdo paralelo que corrigiera los "defectos" del arreglo original. Trump considera inaceptable los plazos para la caducidad de ciertas restricciones al programa nuclear iraní incluidos en el acuerdo de 2015, y que ese pacto no afrontara el programa de misiles balísticos de Teherán ni sus supuestas actividades perniciosas en la región.

Irán critica que las "supuestas revelaciones" de Netanyahu convienen a Trump

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, ha criticado que las "supuestas revelaciones de inteligencia" del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se producen poco antes de que Washington decida si abandona o no el acuerdo nuclear. "Qué conveniente", ha dicho Zarif en su cuenta oficial de Twitter, aludiendo a que antes del próximo 12 de mayo el presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunciará sobre el pacto firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias.

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) 30 de abril de 2018

"Trump está saltando sobre una repetición de viejas acusaciones ya tratadas por el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) para acabar con el pacto", ha denunciado Zarif. El titular de Exteriores del país árabe ha insistido en su tuit en que las revelaciones de Netanyahu llegan en el "momento adecuado" para Trump, de quien ha criticado su "impetuosidad" para celebrar lo anunciado por su aliado israelí. Poco antes, Zarif ha subrayado en otro mensaje que Netanyahu solo puede "engañar a algunas personas muchas veces".

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK — Javad Zarif (@JZarif) 30 de abril de 2018

Hace dos días, el presidente iraní, Hasan Rohaní, insistió en que el acuerdo nuclear "no es negociable" y que Irán no aceptará ninguna limitación más allá de sus compromisos recogidos en el pacto.