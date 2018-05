Trump lamenta que los tiroteos suceden "demasiado" a menudo en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "terrible" el tiroteo que ha dejado al menos diez muertos en una escuela de Texas, a la vez que lamentó que este tipo de sucesos "han estado ocurriendo por demasiado tiempo" en el país.

"Esto ha estado sucediendo por demasiado tiempo en nuestro país. Demasiados años. Demasiadas décadas ahora", afirmó Trump en un acto en la Casa Blanca poco después de que se conociese la cifra preliminar de víctimas en la escuela secudaria de Santa Fe, a las afueras de Houston.

"Es terrible (...) Hoy es un día triste, muy, muy triste", agregó.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv