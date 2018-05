Trump insiste en que el FBI pudo infiltrarse en su campaña electoral

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha insistido este sábado en su denuncia de que el FBI se "infiltró" en su campaña electoral en 2016, mientras surgían detalles sobre un informante de esa agencia federal que contactó con tres asesores del entonces candidato republicano por sus posibles lazos con Rusia.

"Si el FBI o el DOJ (siglas del Departamento de Justicia de EE.UU.) se infiltraron en una campaña para beneficiar a otra campaña, eso es algo realmente gordo", ha dicho Trump en un mensaje por Twitter.

If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!