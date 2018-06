Trump culpa a Canadá por no suscribir el texto del G7 e insulta a Trudeau

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Canadá de su decisión de no suscribir hoy en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de países del G7 y no dudó en insultar a su primer ministro, Justin Trudeau, al que llamó "deshonesto y débil". "Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho de que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter. El mandatario, cuyos mensajes se divulgaron mientras se encontraba a bordo del Air Force One viajando en dirección a Singapur, donde se reunirá este martes con el líder norcoreano Kim Jong-un, añadió que su Gobierno analizará los aranceles a los automóviles "¡que están inundando el mercado de Estados Unidos!".

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018

Estas sorprendentes declaraciones se producen después de que Trump abandonara esta mañana la localidad canadiense de La Malbaie, donde se ha celebrado estos días la cumbre del G7, tras dar una rueda de prensa en la que, pese a su tono más conciliador, amenazó con dejar de comerciar con aquellos países que mantengan aranceles a los exportaciones estadounidenses. Ya por la tarde, al término de la cumbre, Trudeau advirtió al neoyorquino de que su país no tendrá "ninguna duda" en tomar represalias comerciales contra Estados Unidos por la decisión de Washington de imponer aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio, lo cual, aseguró, es algo que le había comunicado a Trump. "El primer ministro de Canadá, Trudeau, actuó de manera tan blanda y sumisa durante nuestro encuentro del G7 y después, cuando ya me había ido, dio una rueda de prensa para decir, que «los aranceles de Estados Unidos son un tanto insultantes» y que «no dejará que le mangoneen». ¡Qué deshonesto y débil!", tuiteó Trump.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018

Cabe señalar que al término de la cumbre de los siete países más industrializados, todos los Estados emitieron un comunicado conjunto que establecía que los Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, de un lado, y Estados Unidos, del otro, estaban "de acuerdo en estar en desacuerdo". Estados Unidos, entre otros puntos, no ha firmado junto con sus socios la declaración que recomienda "con contundencia" la implementación del Acuerdo de París ni la promoción de la lucha contra el cambio climático a través de la colaboración. Por su parte, Estados Unidos fue el único país que suscribió un punto en el comunicado final para fortalecer "la seguridad energética global" a través del uso de "todas las fuentes de energía".