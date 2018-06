Trump asegura que las reuniones preparativas a su cumbre con Kim Jong-un "van bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en las últimas horas que las reuniones preparativas a su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, "van bien" y que pronto se sabrá si se puede lograr un "pacto real" con el régimen de Pyongyang.

"Las reuniones entre funcionarios van rápidas y bien... Pero al final, eso no importa. Pronto sabremos si un pacto real, a diferencia de los del pasado, puede alcanzarse o no", ha señalado Trump, como viene siendo habitual, en un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!

El mandatario estadounidense, además, ha defendido las negociaciones con la dictadura de Corea del Norte frente a los que le critican.

"Los odiosos y perdedores dicen que el hecho de tener una reunión es una gran pérdida para EE.UU. Tenemos a nuestros rehenes, las pruebas, investigaciones y todos los lanzamientos de misiles se han detenido, y esos expertos, que hablaron mal de mi desde el principio, ¡no tienen nada más que decir! ¡Estaremos bien!", ha añadido también a través de Twitter.

The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine!