Trump, ante Macron: “El acuerdo nuclear con Irán es ridículo y terrible”

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este martes el acuerdo nuclear con Irán como "terrible y ridículo", aunque aseguró que discutirá el tema con el presidente francés, Emmanuel Macron, de visita en la Casa Blanca.

"Es ridículo. Es terrible. Nunca debimos haberlo firmado. Pero vamos a comentarlo", afirmó Trump ante los periodistas al comienzo de su reunión de trabajo con Macron.

El mandatario estadounidense ha amenazado con abandonar el pacto con Irán que firmaron en 2015 EE.UU., Francia, Alemania, el Reino Unido, China y Rusia, para frenar el programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones económicas contra Teherán.

"Si reinician su programa nuclear, tendrán mayores problemas que antes", advirtió Trump, quien apuntó a las operaciones de desestabilización de Irán en la región.

Today, @FLOTUS Melania and I were honored to welcome French President @EmmanuelMacron and Mrs. Brigitte Macron to the @WhiteHouse . We look forward to hosting them at tonight's State Dinner, in their honor. pic.twitter.com/wGJcWqSzyP

El presidente estadounidense señaló que "parece que no importa donde vayas especialmente en Oriente Medio, Irán siempre está detrás de donde hay problemas, Yemen, Siria, no importa donde lo tengas, Irán está detrás".

Por su parte, Macron, defendió la necesidad del acuerdo nuclear para controlar a Teherán.

"Hay que verlo con perspectiva, se trata de preservar estabilidad en la región, lo que queremos es controlar a Irán", afirmó el presidente francés, quien viajó a Washington con la intención de convencer a su homólogo estadounidense de que no rompa ese pacto.

Having great meetings and discussions with my friend, President @EmmanuelMacron of France. We are in the midst of meetings on Iran, Syria and Trade. We will be holding a joint press conference shortly, here at the @WhiteHouse. �������� pic.twitter.com/ju1FXhgjaD