Trece camiones evitan un suicidio en Detroit bloqueando una autopista

La Policía estatal de Michigan ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Ha ocurrido en Detroit (Michigan), según los medios estadounidenses, un hombre amenazaba con saltar desde un puente que pasa por encima de una autopista de 10 carriles (5 en ambos sentidos). Cuando las autoridades llegaron hasta la zona, se encontraron con una impactante imagen. Nada más y nada menos que 13 camiones, ocuparon la totalidad de la autopista para amortiguar la caída del hombre, en caso de que se lanzase.



La imagen publicada en Twitter fue tomada por un reportero de la Fox News. “Esta foto muestra el trabajo de las tropas y los oficiales locales para servir al público”, señalaban. Y añadían: “Pero también muestra a un hombre luchando con la decisión de quitarse la vida”.

There is some confusion with the photo taken this morning. This is not an MSP photo as we don’t share law enforcement tactics. This photo was taken by a photographer at @FOX2News that was also doing their job this morning at the scene. pic.twitter.com/ONlsDULGys