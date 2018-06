Torrent: "Única actitud justa es liberación presos y acercamiento exiliados"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, espera un cambio por parte del nuevo Gobierno con respecto a Cataluña y mantiene que "la única actitud justa es la liberación de los presos políticos y el acercamiento de los exiliados".

En una entrevista en RAC1, Torrent ha sostenido que "el cambio de actitud se verá con el trato a los políticos encarcelados y en el exilio" y ha agregado que "la retórica no sirve de nada si no va acompañada de hechos". "Habrá que esperar si se produce el cambio o no", ha apostillado.

Torrent ha agregado: "No nos regimos por actuaciones simbólicas ni declaraciones, sino por los hechos. Veremos cuáles son las acciones y si hay un cambio de actitud o no".

Respecto de la denuncia presentada ayer contra el juez Pablo Llarena y otros tres magistrados del Tribunal Supremo a los que acusa de un "delito de detención ilegal" de diputados soberanistas y de "prevaricación judicial", ha insistido en que con la denuncia se quiere "hacer la síntesis de unos hechos" que, para el soberanismo, "son flagrantes y han impedido que la sede de la soberanía de Cataluña funcione correctamente".

A su juicio, "sería una dejadez no defender los derechos fundamentales de los 135 diputados que forman parte del Parlament". "Defendemos el conjunto de los diputados, también aquellos que van en contra de esta denuncia", ha indicado.

Asimismo, Torrent ha advertido de que no se dará por satisfecho "hasta que no se defiendan definitivamente y completamente los derechos de la cámara".

El presidente del Parlament ha comentado que, por el momento, no tiene previsto asistir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo y también ha desvelado que ayer no vio el partido de fútbol entre España y Portugal.

Ha deseado que le vaya muy bien a España en la Copa del Mundo de fútbol, pero con lo que "vibrará", ha destacado, es cuando "la selección catalana juegue un Mundial".