Torra urge a Gobierno a desencallar los nombramientos y advierte de "medidas"

GOBIERNO CATALUÑA (Ampliación)

Barcelona, 22 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado hoy una carta al Gobierno del Estado para urgirle a desencallar la publicación de los nombramientos de los consellers y aclarar qué "problemas jurídicos" ve en el decreto, y ha advertido de que, si no los desbloquea, emprenderá "medidas" legales.,En declaraciones a RAC 1, Torra ha recordado que la toma de posesión de los consellers -entre ellos, Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva, además de Antoni Com