Torra ve "intolerables" las palabras de Cospedal sobre ETA e independentismo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tildado hoy de "intolerables" las palabras de la candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal, quien le avisó de que no logrará "acabar" con España como tampoco lo consiguió ETA.

En una visita ayer a Barcelona dentro de la campaña electoral para escoger al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP, la exministra y ex secretaria general del partido dijo: "Si los ataques de ETA no consiguieron acabar con esta gran nación que es España, no lo van a conseguir ni -Carles- Puigdemont ni Torra".

El presidente catalán, a través de Twitter, ha situado hoy estas palabras "en la línea de los intolerables comentarios que recibimos como demócratas".

Torra ha recalcado que tanto él como Puigdemont solo quieren que "se respete el derecho inalienable de los catalanes a su libre, pacífica y democrática autodeterminación", y ha añadido: "Lo lograremos".