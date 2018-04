Tiran a un perro por el balcón porque el dueño les pidió que no hicieran ruido

Los hechos ocurrieron en Liverpool, Reino Unido. Un grupo de 40 personas estaban armando escándalo en la calle y consumiendo alcohol en la vía pública. Los vecinos de la zona, enfadados por lo ocurrido, pidieron a los jóvenes que mantuvieran silencio. La respuesta no fue para nada amigable.



Varios jóvenes consiguieron subir hasta una de las viviendas de unos vecino que les pidieron que se callasen. Cogieron a su mascota, un bulldog, lo lanzaron al vacío desde el balcón y en el suelo lo golpean hasta matarle.



Los jóvenes estaban haciendo ruido en exceso mientras arrojaban botellas de cristal a los coches que estaban estacionados en la zona.



Cristian Dutu ha explicado cómo ocurrió todo en una entrevista concedida al diario inglés Daily Mail. La madre de Cristian, Mihaela, bajó a hablar con el bullicioso grupo para decirles que no arrojaran botellas e hizo empeorar la actitud de los jóvenes.

Christian Dutu’s dog Hindo was thrown from a balcony (Picture: Liverpool Echo) A dog has died after being thrown from a balcony and then hit with sticks when it landed on the ground. The horrific incident happened in Liverpool yesterday, after a ‘rowdy’ group of around 40… pic.twitter.com/4mwPuxyUEY