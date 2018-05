Tala un árbol que estaba junto a su casa por el ruido que provocaban unos pavos reales

Ha ocurrido en Vancouver (Canadá), y desde hace meses parece ser un problema habitual para los vecinos de Surrey. Según informa el medio local Vancouver Sun, alrededor de 40 pavos reales se alojaban cada noche junto a la vivienda de un vecino que no soportaba sus graznidos. “Lo hacían a todas horas y cagaban en mi jardín. Me empujaron al borde y tuve que hacerlo” ha asegurado Parminder Brar, el hombre que ha cortado el árbol. Los vecinos de la zona ya se habían quejado a las autoridades del molesto ruido y los excrementos.

Las aves no solo subían al árbol, si no que también lo hacían al tejado de la casa. Además, era tal el número de excrementos que dejaban los pavos junto a su casa, que el pasado año su padre resbaló con estos y cayó rompiéndose un brazo y provocando cortes en su cara. Brar ha agregado que nunca ha lastimado a ninguno de los pavos. “Mi objetivo era desplazar a las aves, no lastimarlas”. Ha añadido además que llevaba varios años enviando correos y llamando al Ayuntamiento para contarles su queja y nadie le hizo caso. Y finalmente, Brar tuvo que tomar medidas.

El hombre ha sido multado con 1.000 dólares por talar el árbol ilegalmente. Solicitó un permiso para cortar el árbol, pero se lo denegaron.

Jas Rehal, el gerente de seguridad pública de la ciudad, ha respondido a la acción de Brar: "Era un árbol muy saludable, por lo que no hay una verdadera necesidad de cortar el árbol. Eliminar un árbol no va a hacer que los pavos reales se vayan de esa zona. Son un grupo de pájaros realmente resistente. Han existido por mucho tiempo".