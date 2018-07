Así es el DNI tabarnés

La plataforma Tabarnia ha lanzado un DNI "tabarnés" para "identificar a los simpatizantes del movimiento Tabarnia en toda España y a aquellos ciudadanos que combaten el nacionalismo", una propuesta para "seguir dando pasos simbólicos que ayuden a crear una conciencia colectiva e identitaria tabarnesa".

En un comunicado, la plataforma ha presentado una propuesta que "a pesar de ser simbólica", confía que "ayude a crear debate y muestre lo absurdo de la creación de las denominadas embajadas catalanas".

Se trata del "Documento Tabarnés de Identidad" o "DNI de Tabarnia", que la plataforma define como "el carné oficial que identificará a los simpatizantes del movimiento Tabarnia en toda España y a aquellos ciudadanos que combaten el nacionalismo".

Ese documento servirá para conseguir descuentos en la "Red de Amigos de Tabarnia", locales que están "dispuestos a hacer descuentos a clientes por el mero hecho de mostrar el carné de Tabarnia", aunque la plataforma apunta sarcásticamente que también será oficial "en todos los países del mundo que han reconocido la República Catalana".

Según los responsables de la propuesta, que confían en que se adquieran hasta 10.000 carnés antes de final de año, el único requisito para adquirir ese documento es "la voluntad de querer ser tabarnés, se viva donde se viva, ya que como todo el mundo sabe, los tabarneses nacemos donde nos da la gana".

Por un precio de 25 euros para adquirirlo y una validez de cinco años, el carné trae de regalo una bandera de Tabarnia y una funda para el documento con el escudo de Tabarnia.

Según el comunicado de la plataforma, Tabarnia está "viviendo con mucha preocupación los últimos acontecimientos en Cataluña, como reapertura a de embajadas, inyección de dinero en la xenófoba TV3, acercamiento de golpistas a cárceles catalanas, purgas en la policía autonómica y persecución de profesores", por lo que "esto va de mal en peor y no tiene arreglo".

"Sinceramente, no parece que Pedro Sánchez vaya a cortar las alas a los separatistas. Todo lo contrario. Creemos que no solo no existen motivos para abandonar la propuesta de aplicar el artículo 144 (creación de una nueva comunidad autónoma), sino que ahora tiene más sentido que nunca", sentencia la plataforma Tabarnia.