Sortu afirma que no permitirá relato de "buenos y malos" sobre violencia

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha afirmado hoy que la izquierda abertzale "no permitirá" que se establezca un relato histórico "de buenos y malos, de justos e injustos" sobre la violencia.

"No lo permitiremos porque no es lo que ha sucedido y, porque así, no es posible una paz justa y duradera", ha dicho, y ha instado a quienes "quieren imponer su propia versión" a que "hagan lo que ya ha hecho la izquierda abertzale y ETA: retirar sus violencias, responsabilizarse de lo sucedido y dar pasos para solucionar un conflicto histórico".

Rodríguez ha cerrado el acto, de hora y media de duración, que Sortu ha celebrado hoy en el Bilbao Arena, y que ha contado con la asistencia de miles de seguidores, así como de dirigentes de partidos "aliados tradicionales" de la izquierda abertzale.

Entre ellos, se encontraban la vicepresidenta de Sinn Fein, Michelle O'Neill, y el presidente de la Asamblea Corsa y miembro de la dirección de Corsica Libera, Jen Guy Talamoni, quienes se han sentado junto al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y han protagonizado una breve intervención.

También han acudido a la convocatoria el negociador de las Farc en La Habana, Luis Alberto Alban; el miembro del Consejo Nacional Palestino Yamil Kasem, y el asesor de los diálogos de paz en Quito, Diego Gómez, entre otros.

En su intervención, Arkaitz Rodríguez ha asegurado que ETA ha puesto fin a un "ciclo histórico" y ha dado el "espaldarazo" a otro nuevo que debe regirse por el principio de "todos los derechos para todas las personas", lo que incluye el derecho a la vida "pero también" a que cada pueblo puede decidir su futuro.

"ETA ha cumplido su palabra y ha abierto un nuevo tiempo, pero vemos con tristeza y preocupación que otros agentes quieren imponer un relato histórico de lo sucedido que les resulta mejor para sus intereses partidistas; nosotros no pretendemos imponer nuestra visión, pero no aceptamos que nos digan qué tenemos que decir, pensar o sentir".

Ha destacado que los vascos, al igual que los catalanes, aspiran a un estado propio y ha mantenido que ese deseo es "un derecho a relacionarse en pie de igualdad con los estados francés y español".

"Y además, queremos un estado propio porque también tenemos derecho a vivir en un estado decente, que no encarcele a raperos y tuiteros mientras deja en la calle a torturadores y corruptos, que no condene a la precariedad a los pensionistas, que no envíe a la policía a masacrar al pueblo catalán porque quiera votar y que no encarcele a representantes legítimos de ese pueblo".

El dirigente de Sortu ha terminado su intervención invitando a todos los presentes a que se comprometan con el mismo juramento que otros hicieron hace 60 años -cuando nació ETA-, y que consiste en expresar la voluntad de "no cejar hasta traer a casa a los presos y alcanzar la libertad nacional del país".

Durante el acto se han exhibido vídeos del bombardeo de Gernika (26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil) y de cargas policiales, y se ha leído listados de personas fallecidas en prisión o como consecuencia de actuaciones policiales.

También ha habido intervención de Peru del Hoyo, hijo de Kepa del Hoyo, etarra muerto en prisión por una parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte.

En otro momento, un gran número de expresos se han subido al escenario, entre gritos en euskera de "presos a casa", y se ha cantado también la internacional junto a los representantes de otros países.