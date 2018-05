Sortu advierte de que no permitirá relato de "buenos y malos" sobre violencia

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha afirmado hoy que la izquierda abertzale "no permitirá" que se establezca un relato histórico "de buenos y malos, de justos e injustos" sobre la violencia.

"No lo permitiremos porque no es lo que ha sucedido y, porque así, no es posible una paz justa y duradera", ha dicho, y ha instado a quienes "quieren imponer su propia versión" a que "hagan lo que ya ha hecho la izquierda abertzale y ETA: retirar sus violencias, responsabilizarse de lo sucedido y dar pasos para solucionar un conflicto histórico".

Rodríguez ha cerrado el acto, de hora y media de duración, que Sortu ha celebrado hoy en el Bilbao Arena, y que ha contado con la asistencia de miles de seguidores, así como de dirigentes de partidos "aliados tradicionales" de la izquierda abertzale.

Entre ellos, se encontraban la vicepresidenta de Sinn Fein, Michelle O'Neill, y el presidente de la Asamblea Corsa y miembro de la dirección de Corsica Libera, Jen Guy Talamoni, quienes se han sentado junto al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y han protagonizado una breve intervención.

También han acudido a la convocatoria el negociador de las Farc en La Habana, Luis Alberto Alban; el miembro del Consejo Nacional Palestino Yamil Kasem, y el asesor de los diálogos de paz en Quito, Diego Gómez, entre otros.