Javier Solana se queda fuera de Estados Unidos por las políticas de Trump

Javier Solana, ex ministro de cultura y secretario general de la OTAN, no ha podido conseguir la autorización electrónica para poder cruzar la aduana de Estados Unidos. Sus estancias en Irán, país situado en la lista negra de Donald Trump, le han impedido acudir a un acto de Brookings Institution que tenía programado para este lunes.

El sistema informático ideado por el gobierno rechaza automáticamente las peticiones de quienes hayan visitado en los últimos años Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia o Yemen. Eso no significa que los viajeros no puedan visitar EE UU, pero deben obtener un visado, como si no fueran ciudadanos de un país exento de dicho requisito.

En conversación con EL PAÍS, Solana ha negado trascendencia al incidente y ha confirmado que está en trámites para obtener un visado. Como jefe de la diplomacia de la UE, Solana fue uno de los primeros impulsores del acuerdo nuclear con Irán, que ha sido rechazado por la Administración Trump.

La última vez que viajó a Teherán fue en 2013, con motivo de la toma de posesión del presidente Hasán Rohani, representante del sector reformista y exrepresentante de Irán en las negociaciones del pacto nuclear.