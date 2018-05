Seúl apoya que la cumbre entre Trump y Kim Jong-un se celebre en la frontera

El Ejecutivo surcoreano se ha mostrado este martes favorable a que la cumbre prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se celebre en la frontera militarizada entre las dos Coreas.

Seúl respalda que la reunión tenga lugar en Peace House, el edificio situado en la aldea de Panmunjom y misma sede de la cumbre intercoreana que tuvo lugar el pasado viernes, después de que Trump sugiriera la víspera que es el lugar más adecuado para acoger su encuentro con Kim. "Creemos que Panmunjom podría ser un lugar muy significativo para borrar la división y establecer un nuevo hito para la paz", ha señalado un portavoz del Ejecutivo surcoreano, en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.

La misma fuente ha dicho que ese lugar, ubicado en la franja sur de la Zona de Seguridad Conjunta sería "el más simbólico" para la histórica cumbre entre Trump y Kim, que se espera que tenga lugar hacia finales de mes. Trump indicó el lunes en su cuenta de Twitter que se están considerando "numerosos países" para acoger la reunión, pero se preguntó si no sería "más representativo" celebrarla en Peace House que hacerlo en un tercer país.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!