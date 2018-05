De la Serna dice que los juegos de artificio no deben distraer en fin de ETA

TERRORISMO ETA

Reinosa (Cantabria), 6 may (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, opina que los "juegos de artificio no deben distraer" en la disolución de ETA, porque cree que lo importante es que la banda terrorista "ha salido derrotada" y que ha triunfado el Estado de derecho.,"Lo más trascendente no es la forma, sino que ETA ha salido derrotada, y creo que eso es lo que hay que ver", ha recalcado De la Serna en una entrevista con Efe.,El ministro ha advertido de que "otros juegos de artificio no