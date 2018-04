Senado respalda la bonificación del 75% para los territorios ultraperiféricos

El Pleno del Senado ha respaldado hoy una moción del PP, enmendada por el resto de los grupos, que quiere incorporar en los Presupuestos Generales del Estado la bonificación del 75 % del precio de los transportes de pasajeros residente, aéreo y marítimo, de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Inicialmente la moción del PP se refería solo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, pero a través de las enmiendas transaccionales presentadas por los grupos y aceptadas por el PP, la bonificación se extiende también para los residentes de Baleares y Canarias.

La iniciativa, apoyada por todos los senadores, salvo una abstención, aunque todos los portavoces se han mostrado a favor, prevé que esa ayuda sea en todos los trayectos desde esos orígenes y el resto del territorio peninsular en ambos sentidos y que los respectivos regímenes especiales lo recojan.

El defensor de la moción, Guillermo Martínez Arcas, se ha referido al derecho a elegir el lugar de residencia y a la libre circulación por el territorio nacional, según la Constitución, y a que la falta de conectividad es un problema socioeconómico.

Martínez Arcas, que se ha felicitado por alcanzar un acuerdo, ha aludido a la "presión política y social" que existe en las dos ciudades autónomas y ha añadido que hay que hacer "todo lo posible" para que sus ciudadanos se sientan "confortables y arraigados".

Ha recordado que es en los Presupuestos Generales del Estado, donde se concreta esa bonificación, por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios que los respalden.

El senador de Compromis, Carles Mulet, ha aprovechado su turno, para criticar al senador Pedro Agramunt y a la dimitida presidenta de Madrid Cristina Cifuentes, ambos del PP, hasta el punto de que el presidente del Senado, Pío García-Escudero, le ha retirado la palabra.

Las enmiendas prevén, entre otras cuestiones, extender las bonificaciones en los transbordos, a los vehículos en los transportes marítimos, compensar a las empresas de los déficit que puedan generarse y controlar los fraudes y las emisiones de buques y aviones.

El senador del PSOE Julio Cruz ha precisado que en esos territorios viven 3,4 millones de ciudadanos, que necesitan un mejor desarrollo económico y acercarse al territorio peninsular y se ha referido a sus peores indicadores económicos, por debajo de la media nacional.

En el turno de portavoces, José Martínez Olmos, también del PSOE, ha dicho que ellos siempre han estado comprometidos con estos territorios y se ha congratulado de que "ahora se haya unido el PP", con una iniciativa que ayuda a los ciudadanos, "si el Gobierno cumple".

El senador del PP y también presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha felicitado por la unanimidad, que hace a "España mas igualitaria" y que ha considerado que es "un acto de justicia e igualdad para sus ciudadanos".

Le ha insistido al PSOE, en que si no hay Presupuestos no habrá bonificación, "así que completen su deseo y apoyen y no veten".