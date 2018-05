Sánchez pide "consecuencias penales" por el desvío de fondos al "procés"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy que "se atengan a las consecuencias penales las personas que han hecho posible" el desvío de fondos públicos a entidades afines al "procés", en referencia a la macrooperación policial desarrollada en Barcelona.

Sánchez ha dicho, en una entrevista en la Ser, que le parecería "gravísimo que se haya utilizado dinero público para un fin espúreo como la promoción de la independencia, a costa de ayudas para países que necesitan de la solidaridad internacional".

"Esa utilización tiene que ser criticada y rechazada y que se atengan a las consecuencias penales las personas que lo han hecho posible", ha remarcado.

En la entrevista, Sánchez ha asegurado que "se le escapa" a qué se refiere el PNV cuando dice que el levantamiento del 155 en Cataluña es inminente y que no sabe si es que los nacionalistas vascos tienen más información que él procedente del bloque independentista catalán.

A ese respecto, ha afirmado que él no tiene interlocución directa con ERC, más allá de la de el PSC en el parlamento catalán y de la que ejercen algunos diputados socialistas en el Congreso: "No tengo ninguna interlocución directa, pero no me importaría tenerla", ha señalado.

A los que le acusan de ser duro con el presidente Quim Torra les ha replicado: "No soy duro, soy firme"; y ha sostenido que sigue "defendiendo lo mismo" que en el 39 Congreso del PSOE, es decir, una "concepción diversa de la nación española", al tiempo que rechaza el derecho de autodeterminación y la identificación de nación con Estado.

"Se puede reconocer en un Estado la distinta pluralidad de identidades nacionales", ha sostenido Sánchez, que se ha mostrado convencido de que el socialista Alfonso Guerra "no defiende la España de Aznar que pretende reeditar Rivera", porque "si hubo alguien antagónico a Aznar fue Guerra".

A su juicio, "muchos españoles no se vieron reconocidos" en el acto que el pasado domingo protagonizaron el líder de Cs, Albert Rivera, y la cantante Mareta Sánchez, porque creen que "para vencer al independentismo el nacionalismo no es la fórmula" y "no se puede utilizar España como elemento de confrontación".