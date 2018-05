Sánchez pedirá a Rajoy una "respuesta política" tras la investidura de Torra

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pedirá mañana en Moncloa al presidente Mariano Rajoy una "respuesta política" al nuevo escenario abierto en Cataluña tras la investidura de Quim Torra y le renovará su apoyo para volver a activar el artículo 155 si el president incumple la legalidad constitucional.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, que ha explicado que Sánchez ha hablado hoy con Rajoy y que ambos han quedado en verse mañana en el palacio de la Moncloa.

Para el PSOE es importante que los partidos políticos que respetan la Constitución presenten una respuesta "firme y serena, desprovista de cualquier ataque de histeria, como algunos están planteando", ha dicho Ábalos en alusión a Cs.

Tras apuntar que a los socialistas no les costaría "ningún esfuerzo" volver a "colaborar" en la aplicación de nuevo del 155 -"cuesta más la primera vez que la segunda"-, Ábalos ha recalcado que para ello "tienen que darse supuestos determinados que hasta que no se produzcan no se pueden aventurar".

"Debemos acompañar a los hechos, no visualizar ningún escenario a nuestro criterio o nuestra conveniencia; vamos a esperar con la tranquilidad de que vamos a dar una respuesta firme", ha sostenido.